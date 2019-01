Carton plein des Romands

Très bonne soirée pour les clubs romands lors de la 33e journée de National League. Genève a battu Lugano 6-3, Lausanne a pris le meilleur sur Rapperswil 4-1 alors que Fribourg a dominé Bienne 3-1.

Genève a remporté son premier match de la nouvelle année. Et il ne fallait pas se rater pour les Grenat puisqu'avant cette rencontre, les deux équipes étaient à égalité sous la barre avec 43 points.

Fatigués par le voyage et trois matches en quatre jours, dont un derby perdu la veille, les Tessinois ont subi la plupart du temps. Bien préparés, les Genevois ont dominé la partie en se faisant un peu peur en fin de match lorsque Lapierre a pu réduire la marque à 4-2. Seulement à Genève, les attaquants étrangers ont décidé de démarrer 2019 sur des bases nettement plus élevées que l'année précédente. Tommy Wingels a signé un triplé et Daniel Winnik a ajouté trois passes décisives. Flanqués de Tanner Richard, les deux attaquants ont prouvé qu'ils avaient du hockey dans les mains et que leur engagement par Chris McSorley n'était pas une erreur. Reste aux deux joueurs à se montrer constants.

Le bonjour de Bertschy

Dans le genre petite rédemption, Christoph Bertschy n'est pas mal non plus. Critiqué pour un rendement en-deçà des attentes et du fait qu'il revient d'Amérique du nord, le Fribourgeois a offert un petit festival avec un doublé et un assist parfait pour son compère Joël Vermin. Et heureusement car Lausanne ne pouvait pas se permettre d'égarer des points face à la lanterne rouge. Le LHC met également fin à une série négative de trois revers consécutifs. Le club entraîné par Ville Peltonen tentera de faire aussi bien mardi contre Davos, toujours à domicile. Mais la glace de Malley convient parfaitement aux Vaudois qui en sont à neuf succès en dix matches à la maison.

Fribourg surprend Bienne

Seule formation victorieuse à l'extérieur, Fribourg réussit un week-end très positif. Les Dragons ont surpris Bienne chez lui, alors que les Seelandais devaient se racheter après leur défaite la veille à Zurich. Mais Fribourg a négocié cette partie avec brio, sans s'énerver et malgré l'ouverture du score rapide de Pouliot après seulement 41 secondes. Gottéron a passé l'épaule dans le tiers médian avant de valider son succès dans le troisième tiers via le 3-1 signé Lhotak. Du coup les Biennois, troisièmes avec 53 points, voient la meute revenir sur leurs talons. Neuvième, Genève n'est qu'à sept points.

Ambri a pour sa part réalisé un week-end parfait. Après avoir enlevé le derby à Lugano, les Léventins ont pris la mesure de Langnau 5-2. Auteur de trois assists, l'Autrichien Dominic Zwerger en a profité pour porter sa séquence à douze matches consécutifs avec au moins un point. En haut du classement, Berne et Zoug naviguent en eaux calmes. Les Ours ont battu Zurich 3-0 et les hommes de Dan Tangnes ont écarté Davos 5-3.

