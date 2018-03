Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 20 février 2018 04:35 20. février 2018 - 04:35

Cassie Sharpe a décroché l'or du ski half-pipe. Déjà en tête des qualifications et favorite de l'épreuve, la Canadienne a nettement dominé la Française Marie Martinod et l'Américaine Brita Sigourney.

Sharpe, qui avait terminé 3e des X Games 2018, a assuré son titre olympique à 25 ans dès le 2e run au cours duquel elle a obtenu 95,80 points. En s'élançant pour son dernier run, elle était sûre de remporter l'or puisque Martinod, déjà vice-championne olympique à Sotchi 2014, était tombée et avait pour meilleure note un 92,60 obtenu au 2e passage. Sharpe n'a pas terminé son dernier run elle non plus.

Sigourney a, elle, décroché la médaille de bronze au dernier run (91,60) pour coiffer sur le fil sa compatriote Annalisa Drew (90,80).

Énorme déception, en revanche, pour l'Américaine Maddie Bowman, championne olympique à Sotchi il y a quatre ans et vainqueur en half.pipe de trois des quatre derniers X Games dont ceux de 2018: après avoir complètement raté les deux premiers runs, elle a lourdement chuté dans le troisième. Elle a terminé 11e (27,00 pts) et en pleurs.

Aucune Suissesse ne participait à cette finale.

Neuer Inhalt Horizontal Line