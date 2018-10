Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

La conservation de la nature et la croissance économique "ne sont pas incompatibles". Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a relevé lundi soir à Genève que "l'écologie est l'affaire de tous", à l'occasion des 70 ans de l'UICN.

Lors de son discours, le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a estimé que les nouveaux modèles économiques prennent en compte l'"environnement" et les "besoins individuels". Et de mentionner les exemples des sociétés d'électricité qui protègent les oiseaux, de l'écotourisme ou des cimenteries qui contribuent à la reforestation.

Face au défi de l'utilisation durable des ressources naturelles, l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) favorise la collaboration entre nombreux acteurs publics et privés, spécialistes ou ONG, s'est félicité le conseiller fédéral. Elle "place l'individu au centre du développement durable".

Autre question chère à la Suisse, "la crise de l'eau est un des défis les plus importants" au 21e siècle, a estimé M. Cassis. L'augmentation de la population, le changement climatique et l'urbanisation ont un impact sur les écosystèmes. La Suisse a lancé sa diplomatie bleue pour limiter les conflits liés à cette ressource.

Selon le conseiller fédéral, le milieu naturel est étroitement lié au "bien-être humain", au développement, à la sécurité et à la paix. L'UICN a un rôle à apporter pour garantir cette combinaison et la Suisse "compte sur elle" face au changement climatique et l'extension des infrastructures.

Lancée en 1948 et établie dans le canton de Vaud, elle est notamment responsable de la Liste rouge d'espèces menacées. Elle réunit près de 1500 membres et 16'000 spécialistes.

