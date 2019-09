Face à une situation de catastrophe forestière inédite, le canton du Jura a élaboré une stratégie pour prévenir les risques en forêt. Certains chemins forestiers ou infrastructures devront être fermés, mais de manière provisoire uniquement.

"A court terme, le volet sécuritaire prime", a indiqué vendredi le canton du Jura dans un communiqué. Face au risque, les propriétaires de routes et de forêts ont été informés des mesures à prendre.

"Des décisions claires et rapides doivent être prises, et ce indépendamment de considérations budgétaires ou d’éventuelles incertitudes juridiques quant à la responsabilité et au partage des frais", a ajouté le canton. Les travaux de sécurisation des routes communales publiques ont déjà débuté ou sont planifiés par les communes.

Concernant le risque en forêt, la stratégie du canton se focalise sur les travaux de sécurisation aux abords des infrastructures fréquentées par le public. Certains chemins ou sentiers pourront être temporairement fermés en raison du risque, le temps de mettre en œuvre le concept de sécurisation établi par le propriétaire. Il ne s’agit pas de vouloir éliminer chaque arbre sec, précise le communiqué.

La population pourra se renseigner sur l'état des fermetures sur le Géoportail cantonal. Celles-ci ne le seront pas de manière durable car le libre-accès en forêt est garanti, a rappelé le canton, qui précise qu'il restera impossible de garantir une absence de danger dans l'ensemble des forêts. "Une sécurisation absolue n’est d’ailleurs pas exigible sous l’angle de la responsabilité", a-t-il ajouté.

Petit à petit, la question de la gestion des risques sera supplantée par une autre stratégie liée à la reconstitution des forêts endommagées et aux conditions-cadre pour la société et l’économie du bois. Le détail des mesures sera régulièrement affiné, notamment aussi en lien avec les coûts et les ressources devant être investies.

