Un centre de développement durable pourrait voir le jour à Arbaz (VS). Né d'une initiative privée, le projet a obtenu le soutien des communes de la région et l'appui de la HES-SO valaisanne.

Les initiateurs espèrent déposer un projet définitif pour la fin de l'année afin de pouvoir le mettre à l'enquête publique. Le financement du complexe n'est pas encore assuré. Mais les initiateurs ont bon espoir de parvenir à réunir les 20 millions de francs nécessaires, ont-ils indiqué mercredi lors d'une présentation du projet à Sion.

"C'est un pari osé, mais il est dans l'air du temps", a estimé Gaëtan Cherix, président de la coopérative qui pilote le projet. L'objectif est de compléter les décisions politiques avec quelque chose de concret. De nombreuses avancées technologiques ont eu lieu pour améliorer la situation climatique sans qu'il soit possible de réellement les déployer, a expliqué M. Cherix.

Ce centre veut réunir sous un même toit un aspect théorique et un volet pratique. Formation et recherche constituent un des volets. Il y aura aussi un espace jardin basé sur le principe de permaculture. Un magasin zéro déchet et un restaurant doivent aussi prendre place dans le centre. Le bâtiment sera pour sa part totalement autonome énergétiquement.

