Les deux rivaux libyens, le chef du Gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par l'ONU, Fayez al-Sarraj (à gauche) et le maréchal Khalifa Haftar (droite), se sont déplacés à Moscou pour ces pourparlers, qui ont abouti à un "certain progrès" (archives).

Les négociations à Moscou destinées à signer un accord formel de cessez-le-feu en Libye se sont soldées par du "progrès". Elles n'ont toutefois pas abouti à la signature de ce document crucial pour la trêve entre les belligérants, entrée en vigueur la veille.

Le chef du gouvernement reconnu par l'ONU (GNA), Fayez al-Sarraj, et l'homme fort de l'Est, le maréchal Khalifa Haftar, dont les troupes s'opposent depuis plus de neuf mois aux portes de Tripoli, s'étaient déplacés à Moscou pour ces pourparlers.

"Un certain progrès a été obtenu", s'est félicité le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, lors d'une conférence de presse à l'issue de négociations qui ont duré environ sept heures.

Haftar demande de temps

Fayez al-Sarraj a signé le projet d'accord, alors que Khalifa Haftar a demandé "un peu de temps supplémentaire jusqu'au matin" pour réfléchir, a-t-il précisé, tout en assurant que le maréchal considère ce document "de manière positive".

Les discussions, qui illustrent l'influence croissante de Moscou dans cet épineux dossier, ont impliqué les délégations des deux camps et ont été chapeautées par M. Lavrov et le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, ainsi que par leurs homologues turcs, Mevlut Cavusoglu et Hulusi Akar.

Aucune rencontre physique entre Fayez al-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar - qui se sont vus la dernière fois en février à Abou Dhabi - n'a cependant eu lieu, selon le président du Conseil d'Etat libyen (l'équivalent d'un Sénat) basé à Tripoli, Khaled al-Mechri.

Le projet d'accord, dont l'AFP a obtenu copie, soutient l'initiative russo-turque de mettre en place "une cessation illimitée des hostilités" en Libye. Il prône "la normalisation de la vie quotidienne à Tripoli et les autres villes" et l'accès et la distribution "en toute sécurité" de l'aide humanitaire.

Ankara soutient Sarraj et déploie même pour ce faire des militaires, tandis que Moscou, malgré ses dénégations, est soupçonné d'appuyer Haftar avec des armes, de l'argent et des mercenaires.

"Cessez-le-feu durable"

Signe de leur poids croissant dans le chaos libyen et malgré leur rivalité sur le terrain, les présidents russe et turc, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, avaient annoncé le 8 janvier le cessez-le-feu qui est entré en vigueur dimanche.

"Nous déployons des efforts pour que le cessez-le-feu soit durable", a souligné lundi M. Erdogan, lors d'une conférence de presse à Ankara avec le Premier ministre italien, Giuseppe Conte.

Cette trêve devrait déboucher sur une conférence internationale sur la Libye sous l'égide de l'ONU à Berlin, qui pourrait se tenir le 19 janvier, selon les Allemands. La chancelière Angela Merkel a d'ailleurs rencontré samedi à Moscou le président russe.

M. Poutine a enchaîné ces derniers jours les conversations téléphoniques avec les dirigeants arabes et européens. Pour Moscou, il s'agit d'accroître encore son influence au Moyen Orient et de regagner le terrain perdu en Libye, en profitant de l'échec occidental à pacifier le pays depuis neuf ans.

Eviter une "seconde Syrie"

Mais des analystes doutent qu'une trêve puisse durer. "Haftar a une cible: la prise militaire de la capitale, ce qui lui permettrait de s'assoir à la table des négociations en dictant sa loi", souligne auprès de l'AFP Federica Saini Fasanotti de la Brookings Institution.

Entre l'arrivée sur le terrain libyen de la Turquie, la présence suspectée de mercenaires russes et l'existence d'une multitude de groupes armés - notamment des milices djihadistes, des trafiquants d'armes et des passeurs de migrants - la communauté internationale craint de voir le conflit libyen dégénérer.

L'Europe redoute en particulier que la Libye ne devienne une "seconde Syrie" et veut réduire la pression migratoire à ses frontières, car elle a recueilli ces dernières années des centaines de milliers de migrants fuyant les conflits du monde arabo-musulman.

Le président français Emmanuel Macron a ainsi insisté sur la nécessité d'un cessez-le-feu "crédible", tandis que l'UE veut croire en une "opportunité importante" pour renouer le dialogue.

Neuer Inhalt Horizontal Line