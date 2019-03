CH Media, société commune du groupe AZ Medien et des journaux régionaux du groupe NZZ, réorganise ses chaînes de radio et de télévision. La restructuration, qui va être mise en oeuvre dès le 1er avril, va entraîner huit licenciements.

Un centre de production va être créé d'ici 2021 dans le quartier d'Oerlikon pour TeleZüri, Radio 24 et pour les chaînes radio et TV nationales de CH Media, a communiqué mercredi la société. Les autres stations telles que TeleBärn ou Tele M1 demeureront à leur emplacement actuel.

Synergies

L'objectif est de créer des synergies. L'entreprise basée à Aarau assure que l'identité des chaînes locales ainsi que leur mission d'information ne seront pas affectées.

Réagissant à cette annonce, Syndicom s'est montré sceptique quant à l'intérêt journaliste de cette réorganisation. Le syndicat demande à CH Media de montrer que le groupe a une stratégie pour l'avenir.

Programme d'économies

CH Media a annoncé la semaine dernière la suppression de deux dominicaux d'ici à la fin juin: la Zentralschweiz am Sonntag et l'Ostschweiz am Sonntag (e-paper). L'équivalent d'environ dix postes à plein temps vont être biffés. En novembre, la société avait fait part de son intention d'économiser 45 millions de francs et de supprimer 200 postes à plein temps sur deux ans.

