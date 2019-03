Comme la Schweiz am Sonntag avant elle, la Zentralschweiz am Sonntag disparaît à son tour. La société CH Media, entreprise commune d'AZ Medien et des titres régionaux du groupe NZZ, l'a annoncé mardi (archives).

La presse dominicale perd encore deux titres. CH Media supprime la Zentralschweiz am Sonntag, l'Ostschweiz am Sonntag (e-paper) et dix postes de travail. Les éditions du samedi de la Luzerner Zeitung et du St. Galler Tagblatt sont avalées par la Schweiz am Wochenende.

Société commune du groupe AZ Medien et des journaux régionaux du groupe NZZ, CH Media justifie sa décision à travers le recul marqué du marché des annonceurs. Ce marché ne permet plus de publier des éditions dominicales de journaux régionaux, estime Jürg Weber, directeur des publications de CH Media, cité mardi dans le communiqué du groupe.

Un plan social sera mis en oeuvre pour les employés qui perdent leur emploi, précise l'entreprise. Cette dernière supprime l'équivalent d'environ dix postes à plein temps. Le bouleversement annoncé prendra effet au début du mois de juillet.

Lancée en mars 2017 par le groupe AZ Medien pour ses journaux du nord-ouest, la Schweiz am Wochenende et ses nouvelles éditions régionales de Suisse centrale et orientale seront tirées à 350'000 exemplaires. Cette édition du samedi est née, elle aussi, sur les cendres d'un journal dominical, la Schweiz am Sonntag, supprimée il y a deux ans.

