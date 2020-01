Police VS

Un chalet isolé a été la proie des flammes dans la nuit de mardi à mercredi à Euseigne (VS). Le feu a été maîtrisé dans la matinée et une enquête ouverte pour déterminer les causes de l'incendie, a indiqué la police valaisanne sur Twitter. Personne n'a été blessé.

