Ce contenu a été publié le 3 juin 2018 20:04 03. juin 2018 - 20:04

Giulia Steingruber, lauréate la veille au saut, a signé une deuxième victoire - au sol - lors de la seconde journée des finales de l'épreuve de Challenge Cup disputée à Koper (SLO).

La Saint-Galloise s'est par ailleurs classée deuxième à la poutre de ce rendez-vous qui marquait le coup d'envoi de la saison.

Si Steingruber n'a pas opté pour des exercices à hauts niveaux de difficulté, elle n'en a pas moins impressionné par la propreté de ses passages. Elle avait également terminé cinquième aux barres asymétriques vendredi.

Chez les messieurs, la bonne performance est à mettre au crédit de Benjamin Gischard, troisième au saut. Soit le même classement que la veille au sol. Les choses se sont moins bien passées pour Moreno Kratter et Oliver Hegi à la barre fixe, avec une chute pour chacun et, respectivement, le 7e et le 8e rangs.

