Ce contenu a été publié le 7 octobre 2018 18:08 07. octobre 2018 - 18:08

Gros coup de mou pour les équipes de pointe lors de la 10e journée de Challenge League.

Avec les défaites du leader Wil et du troisième Rapperswil-Jona, ainsi que le match nul de Lausanne-Sport, les poursuivants Schaffhouse, Winterthour et Servette sont les gagnants du week-end.

Le SFC notamment, qui a remporté un succès 2-0 sur Wil important par sa symbolique. Les Grenat sont cinquièmes du classement, ex-aequo avec un Schaffhouse qui était venu à bout vendredi de Rapperswil-Jona (4e). Wil reste en tête avec deux longueurs de plus que Lausanne-Sport et Winterthour, remonté haut fort de sa victoire 3-2 à Aarau. Ces six équipes de tête se tiennent en trois points !

Lausanne-Sport a encore perdu des plumes. Les Vaudois ont fait match nul 1-1, malgré l'ouverture du score qu'ils avaient signée par Pasche. Le LS en est désormais à quatre matches sans victoire, ne s'étant plus imposé depuis le derby à Genève le 31 août.

