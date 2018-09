Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

25 septembre 2018

Battu chez lui par Lausanne puis muselé à Schaffhouse, Servette a encore perdu des plumes lors de la 8e journée de Challenge League.

Les Genevois ont fait match nul à domicile contre Kriens (1-1) et pourraient bien voir Wil et Lausanne compter déjà huit et sept longueurs d'avance mercredi soir.

Les Vaudois iront à Winterthour et les Saint-Gallois recevront Vaduz. En cas de succès des deux équipes de tête, Servette accuserait déjà un retard conséquent après pas encore un quart de la saison.

Alphonse a ouvert la marque pour le SFC qui n'a donc pris que deux points en trois matches mais Siegrist a égalisé pour Kriens.

A noter que Schaffhouse, battu à Aarau 3-1, a terminé la partie à huit après les trois expulsions (!) de Paulinho (30e), Mendy (66e) et Qollaku (68e), tous pour avoir reçu deux avertissements. Il n'y avait que 1-1 avant le deuxième carton rouge.

