Jolanda Neff a défendu victorieusement son titre européen à Brno. La Saint-Galloise s'est imposée de manière souveraine en République tchèque, avec près de trois minutes d'avance.

Jolanda Neff a précédé l'Ukrainienne Jana Belomoina et l'Allemande Elisabeth Brandau. La Suissesse a fêté un quatrième sacre européen après 2015, 2016 et 2018. L'an passé à Glasgow, elle avait déjà triomphé avec plus de deux minutes d'avance.

Ce nouveau succès est de bon augure avant les Mondiaux au Canada, dans un mois, où la blonde cycliste espère retrouver le maillot arc-en-ciel abandonné en 2018 à l'Américaine Kate Courtney. Mais avant ce rendez-vous mondial, deux étapes de Coupe du monde restent au programme, d'abord à Val di Sole puis à Lenzerheide.

Sur le parcours tchèque, Jolanda Neff s'est échappée seule en tête dès le premier quart de la course. Elle a progressivement augmenté son avance. Sa compatriote Alessandra Keller a longtemps semblé pouvoir prétendre à une médaille, mais elle a faibli en fin de parcours et fini au 6e rang.

La délégation suisse a fêté une autre médaille dans la course masculine M23. Le Tessinois Filippo Colombo a terminé deuxième derrière le Roumain Vlad Dascalu. Avant la course élite messieurs, Swiss Cycling a déjà récolté quatre médailles d'or et deux d'argent à Brno.

