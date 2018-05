Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 22 mai 2018 17:46 22. mai 2018 - 17:46

Le responsable des infrastructures des CFF, Philippe Gauderon, prendra sa retraite à la fin de l'année. Il sera remplacé par un autre Fribourgeois Jacques Boschung, âgé de 50 ans.

M. Boschung prendra ses fonctions et intégrera la Direction du groupe le 1er janvier 2019, écrivent mardi les CFF dans un communiqué. Il travaille actuellement chez Dell Technologies, où il occupe les fonctions de Senior Vice President pour les alliances globales et les entreprises de télécommunications en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Il s'occupe notamment de l'infrastructure et des services informatiques de grandes entreprises de télécommunications actives dans le monde entier et ayant leur siège en Europe, indiquent les CFF.

Et d'ajouter que M. Boschung dispose d'une expérience diversifiée de l'encadrement dans les domaines de l'industrie et du développement de grandes entreprises; des qualités importantes pour diriger la division Infrastructure et ses quelque 10'000 collaboratrices et collaborateurs, soulignent les CFF.

M. Boschung a étudié la physique à l'Université de Lausanne et vit dans le canton de Fribourg. Lors de son départ à la retraite, son prédécesseur, Philippe Gauderon, aura passé dix ans à la tête des infrastructures des CFF.

M. Boschung est en outre pressenti pour présider le conseil d'administration du parc technologique Bluefactory à Fribourg. Dans un communiqué publié en avril, le Conseil d'Etat fribourgeois a indiqué qu'il proposera, avec le Conseil communal de Fribourg, la nomination de M. Boschung à l'assemblée générale du 27 juin.

