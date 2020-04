GC a un nouveau propriétaire. Le club le plus titré de Suisse appartient désormais à la société Champion Union HK Holdings Limited qui a acquis 90% des parts de la SA Grasshopper Fussball.

La fondation nouvellement créée Grasshopper Football Foundation représentera à l'avenir les intérêts de GC en tant qu'actionnaire minoritaire. Selon le club zurichois, la Swiss Football League a approuvé le changeemnt de propriétaire.

Cette réorganisation implique des changements au sein du club. Ainsi Fredy Bickel, ancien directeur sportif et directeur général, quitte le club après seulement six mois de mandat. Shqiprim Berisha assume désormais la fonction de directeur général, tandis que Bernard Schuiteman prend en charge la direction sportive. Samuel Haas est secrétaire général et Adrian Fetscherin responsable marketing et communication.

"D'un point de vue opérationnel, GC demeure en mains suisses", écrit le club sur son site internet. Le conseil d'administration va être nommé prochainement mais il se compose du président Sky Sun, dela nouvelle propriétaire Jenny Wang et de l'ancien vice-président Andras Gurovits.

Quant au conseil de la fondation, il est composé des anciens propriétaires Peter Stüber et Stephan Anliker, ainsi que d'Andres Iten, Gerhard Aebi et Gurovits. On connaîtra la disposition finale dans un avenir proche.

