De temps à autre, il donnait l'impression d'être timide comme un ado à son premier rendez-vous. Mais à la fin, Stéphane Chapuisat (50 ans) apparaissait implacable et serein.

L'ex-joueur suisse de classe mondiale, désormais chef du recrutement des Young Boys, a vécu quelques moments forts de sa carrière à la mi-avril. En 2009 par exemple, le Vaudois aux 103 sélections en équipe de Suisse avait été élu meilleur attaquant du siècle à Dortmund par le journal "Westfälischen Rundschau". Cette désignation 11 ans après avoir quitté les pelouses a même tourné au plébiscite. Il est vrai que Chapuisat fut le premier attaquant étranger de l'histoire de la Bundesliga à dépasser la barre des 100 buts (106).

Le "Westfälische Rundschau" écrivait ainsi que son attaquant et ses buts géniaux à brillants étaient liés pour l'éternité aux succès du Borussia dans les années 90: titres en Ligue des champions et en Coupe Intercontinentale en 1997, ainsi que sacres dans les Championnats 1995 et 1996.

Quelques années avant, en 1993, l'agence suisse "Sportinformation" écrivait à propos de Chapuisat, acteur d'un match de Bundesliga le 16 avril: "L'attaquant de Borussia Dortmund a livré une performance sensationnelle lors de la victoire 6-0 contre Wattenscheid 09. Auteur d'un triplé, il a également fait des passes décisives géniales sur deux autres buts. Dans l'un des meilleurs matches de sa carrière, le Vaudois a fait ce qu'il a voulu avec ses adversaires."

Quelques jours plus tard, Stéphane Chapuisat se mettait encore en évidence lors de la demi-finale de la Coupe UEFA contre Auxerre. Dortmund arrachait sa qualification pour la finale alors que l'international helvétique inscrivait son tir au but.

En 1997, Dortmund retrouvait les Bourguignons sur leur route mais cette fois-ci en quart de finale de la Ligue des champions. Lors du match retour, il préparait d'un joli geste technique le 1-0 marqué de la tête par Karl-Heinz Riedle. Au terme de la compétition, Chapuisat devenait le premier Suisse à fêter un titre en Ligue des champions.

Red Star plutôt que le FCZ

Football imaginatif, instinct du buteur et excellente couverture de la balle dans les duels, ces qualités frappaient dès l'enfance chez Stéphane Chapuisat. Son père Gabet, autre surdoué, a joué au FC Zurich dès 1976. Il avait inscrit son fils dans la section juniors du FCZ. Dans un match amical des E3, Chapuisat fils avait inscrit neuf buts lors d'un succès 11-0 contre Wollishofen.

Mais finalement, Stéphane Chapuisat a vraiment commencé son cursus junior à Red Star et non au FC Zurich. Ce club de quartier jouissait d'une bonne image en raison du travail effectué dans sa relève. Finalement, Chapuisat s'est retrouvé buteur contre le FC Zurich lors d'un match des talents E1 (aujourd'hui M11). Déjà prédisposé à martyriser les défenses, il avait signé un quadruplé lors de la victoire 4-0 contre le voisin du FCZ alors qu'il était plus jeune d'une année que la majorité des joueurs.

Il a joué contre son père

Dès les Inter C (M15), Chapuisat a poursuivi sa carrière à Lausanne pour demeurer dans les pas de son père qui était de retour dans le canton de Vaud. Prêté à Malley, il a effectué ses débuts en LNB à 17 ans et a marqué dans un match de Championnat qui l'opposait à son père, Gabet, toujours actif à 39 ans sous les couleurs de Renens.

Le reste est connu. Sa carrière l'a conduit pas à pas vers le statut de joueur de classe mondiale via Lausanne, Uerdingen et Dortmund. Elu à quatre reprises "footballeur suisse de l'année", Stéphane Chapuisat a finalement terminé son parcours en Suisse entre 1999 et 2006 pour Grasshopper, Young Boys et Lausanne.

