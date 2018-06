Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 20 juin 2018 15:16 20. juin 2018 - 15:16

L'évêque Charles Morerod espère que la venue du pape François jeudi à Genève ne laissera pas de dettes. En l'état, il manque plus d'un million de francs sur un budget de 2,2 millions.

"Nous n'avons pas trouvé de grand sponsor, mais des donateurs de différentes sortes. Les corporations de toute la Suisse nous soutiennent", a expliqué Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, dans une interview publiée mercredi dans La Liberté. "Une couverture partielle de déficit est prévue."

"J'ai de bonnes raisons de penser que nous ne resterons pas avec une dette sur les bras", précise Charles Morerod. "Quitte à prier saint Joseph!"

Cette attente nécessitera encore des efforts pour se concrétiser. "Nous avons de bons espoirs d'y parvenir", relève Jean-Baptiste Henry de Diesbach, responsable des finances du diocèse, contacté par Keystone-ATS. "Mais la situation demeure encore extrêmement problématique."

Coût de la sécurité

"Le coût de la messe est relativement limité, en comparaison à d'autres manifestations de cette ampleur. Mais nous n'imaginions pas qu'il faudrait louer une cinquantaine de portiques de sécurité, la plupart venant d'Allemagne, de Grande-Bretagne ou de Norvège", constate l'évêque.

"Ces installations s'imposent davantage pour la sécurité des gens que pour celle du pape ou de la conseillère fédérale Doris Leuthard, qui assistera à la messe", note Charles Morerod. "Nous ne pensions pas non plus que les chaises feraient si largement défaut en Suisse, en raison de la Fête de la Musique et des promotions dans les écoles de Genève, qui se tiennent le même jour."

Facture de transport

"Vingt-deux camions chargés de chaises viennent de France", ajoute l'évêque. "Cela implique beaucoup de personnel. Et il y a des frais obligatoires liés au transport des fidèles des parkings vers Palexpo. Nous avons dû louer 105 bus pour la journée, selon les exigences de la police qui veille au trafic". La facture de transport pourrait atteindre 300'000 francs.

La messe prévue jeudi à Genève rassemblera plus de 40'000 personnes. Le pape François est attendu pendant dix heures jeudi dans la cité de Calvin et dans le canton de Vaud. Une visite "historique" sous haute sécurité en Suisse, près de 15 ans après celle de Jean-Paul II, qui doit renforcer l'unité avec d'autres Eglises, dont la faîtière, le Conseil oecuménique des Eglises, a 70 ans.

Neuer Inhalt Horizontal Line