Soeur de Pierre et Andrea, Charlotte Casiraghi, 32 ans, avait eu en 2013 un premier enfant, d'une relation avec l'humoriste français Gad Elmaleh (archives).

La fille de la princesse Caroline de Monaco, Charlotte Casiraghi, a épousé samedi le producteur de cinéma français Dimitri Rassam, selon le compte Facebook du Palais Princier. Le couple a un petit garçon, Balthazar, né en octobre dernier.

Soeur de Pierre et Andrea, Charlotte Casiraghi, 32 ans, avait eu en 2013 un premier enfant, d'une relation avec l'humoriste français Gad Elmaleh. Dimitri Rassam, 37 ans, est le fils de l'actrice française Carole Bouquet et du producteur de cinéma Jean-Pierre Rassam, décédé à l'âge de 44 ans. Dimitri Rassam a notamment produit au cinéma "Le Petit Prince", l'un des plus gros succès internationaux pour un film d'animation français.

Neuer Inhalt Horizontal Line