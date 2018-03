Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Charlotte Laubard est actuellement professeur à la haute école d'art et de design (HEAD) de Genève où elle est responsable du département des arts visuels.

L'historienne de l'art et commissaire d'expositions genevoise Charlotte Laubard a été nommée curatrice du pavillon suisse à la Biennale de Venise 2019 par Pro Helvetia. La fondation a communiqué l'information mercredi.

Mme Laubard est une curatrice internationale renommée. Son travail combine des approches artistiques, historiques et interdisciplinaires, a fait savoir le jury qui a procédé à la nomination. D'origine française, Mme Laubard vit à Genève et est responsable du département arts visuels à la HEAD.

Dans ses travaux, Charlotte Laubard s'intéresse particulièrement à l'utilité de l'art et à l'impact du monde digital dans le changement culturel et les apprentissages autodidactes. La curatrice a oeuvré dans différentes institutions dédiées à la création artistique contemporaine, à Turin, Kiev et Bordeaux.

La 58e Biennale de Venise se tiendra du 11 mai au 24 novembre 2019. Pour ce grand rendez-vous international d'art contemporain, Pro Helvetia nomme un curateur ou une curatrice chargé de concevoir le pavillon suisse de l'exposition. Philipp Kaiser a endossé ce rôle en 2017 et Pamela Rosenkranz en 2015.

