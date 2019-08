La police canadienne a découvert mercredi dans le nord du Manitoba les corps de deux hommes. Elle se dit persuadée qu'il s'agit des cadavres des jeunes fugitifs traqués depuis plus de deux semaines pour un triple meurtre dans l'ouest du Canada.

Les corps ont été trouvés dans la zone inhospitalière autour de la bourgade de Gillam, à 8 km de l'endroit, où le véhicule utilisé par les deux suspects avait été retrouvé, calciné, le 22 juillet.

"Nous sommes persuadés que ces corps sont ceux des deux suspects recherchés en lien avec les homicides survenus en Colombie-Britannique" le mois dernier, a déclaré la porte-parole de la police. "Une autopsie sera pratiquée à Winnipeg pour confirmer leurs identités et déterminer la cause de la mort", a-t-elle ajouté.

La veille, les enquêteurs avaient annoncé avoir retrouvé dans la zone de Gillam, épicentre des recherches depuis le 23 juillet, "plusieurs objets directement liés" aux deux suspects.

Cavale de plus de 3000 km

La découverte des corps des deux fugitifs, si elle est confirmée, mettra fin à une longue chasse à l'homme qui a tenu en haleine tout le Canada et qui s'est terminée dans la région très inhospitalière du nord du Manitoba, une zone marécageuse infestée d'animaux sauvages, don des loups et des ours, et d'insectes piqueurs.

De l'avis de tous les experts, les deux adolescents, même s'ils étaient adeptes de survivalisme selon leurs proches, avaient peu de chances de tenir très longtemps dans un environnement aussi hostile. Ils étaient recherchés par des dizaines de policiers aidés de chiens, de drones, d'hélicoptères, et même de deux avions de l'armée équipés de caméras thermiques.

Les deux jeunes de 18 et 19 ans étaient arrivés dans la région de Gillam, au terme d'une cavale en voiture de plus de 3000 km à partir de la Colombie-Britannique. "C'est l'équivalent d'un voyage entre Londres et Moscou", a souligné le porte-parole de la gendarmerie royale du Canada de Colombie-Britannique chargée de l'enquête sur les trois homicides.

Les deux adolescents ont été formellement accusés du meurtre sans préméditation d'un professeur de botanique de 64 ans. Ils sont également soupçonnés d'avoir tué un Australien de 23 ans et son amie américaine, âgée de 24 ans, là aussi pour une raison inconnue.

Neuer Inhalt Horizontal Line