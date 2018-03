Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 18 août 2013 21:32 18. août 2013 - 21:32

Au moins 37 personnes ont été tuées dans des inondations provoquées par de fortes pluies dans le nord-est de la Chine, a indiqué dimanche l'agence Chine nouvelle. Dans le sud du pays, un typhon, accompagné de vents violents, a fait au moins dix morts.

Dans le nord, les inondations ont principalement touché les provinces du Liaoning, du Jilin et du Heilongjiang cette semaine. Cette dernière a été particulièrement frappée et les dégâts sont estimés à 7,13 milliards de yuans (environ un milliard de francs), et quelque 140'000 habitants ont dû être évacués.

Au Jilin, où près de 106'000 personnes ont dû être évacuées, les dommages sont évalués à 2,4 milliards de yuans (360 millions de francs). De nombreuses régions de Chine sont exposées à des pluies estivales, qui provoquent d'importantes crues de rivières et des inondations.

Typhon et canicule

Le sud du pays a quant à lui été frappé cette semaine par le passage d'un typhon accompagné de vents violents et de pluies torrentielles. Au moins dix personnes sont décédées, selon un bilan officiel publié samedi.

Une grande partie du reste de la Chine connaît pour sa part une vague de chaleur sans précédent. Depuis le début du mois d'août, Shanghaï a enregistré des températures caniculaires historiques, du jamais vu depuis au moins 140 ans.

La région de Zhengzhou, au centre de la Chine et connue plutôt pour son climat tempéré, a même vu le mercure dépasser les 45 degrés Celsius cette semaine, selon un quotidien local.

Neuer Inhalt Horizontal Line