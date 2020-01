La Chine a engagé vendredi à Wuhan la construction d'un hôpital destiné à accueillir d'ici 10 jours un millier de patients victimes du nouveau coronavirus. La pneumonie virale d'origine inconnue a contaminé depuis décembre 830 personnes, dont 26 mortellement.

Selon des images diffusées à la télévision, des dizaines d'engins de chantier étaient occupés à préparer le terrain sur lequel doit s'élever l'établissement dans cette ville de 11 millions d'habitants au coeur de l'épidémie.

Les travaux doivent être achevés en un temps record et l'hôpital, de 25'000 m2 et d'une capacité de 1'000 lits, ouvrira ses portes le 3 février, selon l'agence Chine nouvelle. Il accueillera exclusivement des malades de la pneumonie virale d'origine inconnue qui a contaminé depuis décembre 830 personnes, dont 26 mortellement.

Le site "atténuera la pénurie de ressources médicales", a précisé l'agence de presse officielle, alors qu'un manque de lits a été constaté dans les hôpitaux destinés à accueillir les patients contaminés par le nouveau coronavirus. La ville de Wuhan, où sont concentrés la grande majorité des cas de contamination, a été placée jeudi de facto sous quarantaine, les habitants n'étant plus autorisés à sortir.

"Nous avons mobilisé tous les ouvriers restant à Wuhan pour travailler par équipes en rotation afin d'assurer le travail de construction 24h sur 24", a déclaré Zhang Chongxi, chef de l'entreprise Wuhan Construction, selon l'agence.

La Chine avait déjà construit à Pékin un hôpital dans un temps record - une semaine - lors de l'épidémie meurtrière de Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère) en 2003. Le site rassemblait des bâtiments préfabriqués. Selon Chine nouvelle, le nouvel hôpital édifié à Wuhan a été conçu sur le même modèle.

30 millions de personnes bloquées

Plus de 30 millions d'habitants du centre de la Chine sont désormais bloqués par des mesures anti-épidémie, après la quarantaine de fait imposée en réponse au nouveau coronavirus.

Une commune riveraine du Yangtsé, Jingzhou, a imposé une interdiction de quitter la ville en train, en bateau ou en autocar. La localité, qui compte plus de 6 millions d'habitants, est la neuvième à faire l'objet d'une telle mesure dans la région de Wuhan, la métropole au coeur de l'épidémie.

Outre les villes qui limitent les déplacements, le parc d'attractions de Disneyland à Shanghai a également annoncé qu'il resterait fermé jusqu'à nouvel ordre en raison de la propagation du virus. Cette décision a été prise "à des fins de prévention et de contrôle de l'épidémie et pour préserver la santé" de ses clients et des membres de son personnel, a précisé Shanghai Disney sur son site internet.

