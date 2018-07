Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 7 juillet 2018 16:52 07. juillet 2018 - 16:52

Victime d'une chute à environ six kilomètres de l'arrivée de la 1re étape du Tour de France à Fontenay-le-Comte, le Britannique Chris Froome s'est montré "content de ne pas être plus blessé que cela".

"On savait que ces premiers jours seraient complexes. Mais ça fait partie du jeu malheureusement. Tous les coureurs souhaitent être devant dans le peloton dans ces arrivées, être dans le premier tiers. Les gars (de son équipe Sky, NDLR) ne pouvaient pas faire beaucoup plus", a expliqué Froome, genou et coude droits marqués par la chute avec quelques égratignures.

Froome se trouvait au coeur du peloton au moment où il est tombé sur l'herbe. Il est arrivé à son bus avec le maillot déchiré au niveau de l'épaule droite.

"C'était un peu chaotique, avec pas mal de sprinters, mais c'est la course cycliste. Je suis simplement heureux de ne pas être plus blessé. Il y a encore beaucoup de route à parcourir jusqu'à l'arrivée à Paris", a-t-il ajouté, soulagé malgré la perte de 51 secondes.

Blanchi il y a une semaine dans la procédure antidopage le visant depuis septembre 2017, Froome a été autorisé par les organisateurs du Tour de France à se présenter au départ. Il vise un cinquième sacre sur la Grande Boucle après 2013, 2015, 2016 et 2017.

Neuer Inhalt Horizontal Line