Des associations de musulmans de Genève demandent une loi contre l'islamophobie et la protection des lieux de culte après l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Lors d'un rassemblement mardi, Hani Ramadan a rendu les médias responsables de la tuerie.

Plus de 180 personnes ont participé à cette manifestation organisée en début de soirée par un collectif d'organisations genevoises et internationales sur la Place des Nations. Parmi celles-ci figurait solidaritéS qui a notamment mis en cause l'UDC et l'initiative pour "l'interdiction de se dissimuler le visage".

Cinquante tapis, un par victime de l'attentat de vendredi, avaient été déposés. "Stop à l'islamophobie" ou "Ensemble contre l'extrême droite", demandaient notamment les banderoles.

"Il y a des responsabilités", a affirmé le directeur du Centre islamique de Genève Hani Ramadan. Il a ciblé les intellectuels français et les politiques d'extrême droite qui contribuent à l'augmentation de l'islamophobie et ont inspiré le responsable des attaques. Mais aussi les médias qui "agitent l'islamisme" dans leurs titres et s'épanchent sur les femmes voilées.

Cette attitude est "criminelle", selon lui. Plusieurs autres intervenants s'en sont aussi pris aux médias ainsi qu'aux réseaux sociaux qui peinent à empêcher la diffusion de vidéos des responsables d'attentats. Applaudi par plusieurs dizaines de participants, l'un des organisateurs a mis en cause directement la RTS et la Tribune de Genève qui n'ont, selon lui, pas attribué suffisamment de place à la couverture de la tuerie.

Condamnations

Il s'est également demandé pourquoi les autorités genevoises n'avaient pas condamné les attaques de Christchurch. "Etat de Genève, vous êtes islamophobe", a-t-il scandé. Les responsables politiques en Europe, notamment en Suisse, "ne veulent pas appeler des actes comme étant islamophobes", a dit un autre intervenant.

Vendredi, le président de la Confédération Ueli Maurer s'était pourtant dit immédiatement "choqué" par les attaques contre les deux mosquées. Les présidents des deux Chambres fédérales avaient condamné les assauts contre les religions.

Parmi les participants à la manifestation figurait notamment le député genevois Pierre Vaneck qui s'était farouchement opposé à la loi sur la laïcité approuvée par les Genevois mais qui fait l'objet d'un recours. Les représentants de plusieurs organisations présentes demandent la protection des lieux cultes, "au moins" lors des prières et une loi contre l'islamophobie à Genève et plus largement en Suisse.

