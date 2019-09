Christian Coleman pourra disputer les championnats du monde à Doha à la fin du mois.

L'homme le plus rapide du monde sur 100 m cette année (9''81) a été blanchi par l'agence américaine antidopage (USADA) des accusations qui pesaient contre lui.

Christian Coleman, qui fera également partie des candidats au podium sur 200 m au Qatar, était sous le coup d'une enquête pour avoir manqué trois fois à ses obligations de localisation en un an. Les avocats de l'Américain de 23 ans, qui risquait un an de suspension et aurait pu manquer les JO de Tokyo 2020, ont donc eu gain de cause. L'audience prévue mercredi a d'ailleurs été annulée.

Les avocats du vice-champion du monde 2017 du 100 m avaient remis en cause le premier test manqué par leur client. Ce test, daté initialement du 6 juin 2018, a finalement été antidaté au 1er avril de la même année. L'USADA a expliqué dans un communiqué que la violation concernait un échec du dépôt des données de localisation géographique et que le 1er avril était le premier jour du trimestre concerné par la mise à jour des ces données. Le troisième test manqué datant du 26 avril dernier, Christian Coleman n'a donc pas commis trois infractions en douze mois...

Neuer Inhalt Horizontal Line