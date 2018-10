Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 5 octobre 2018 17:00 05. octobre 2018 - 17:00

Après Kevin Mbabu, Djibril Sow et Albian Ajeti le mois dernier, Vladimir Petkovic ouvre la porte à un 4e néophyte lors de cette saison de l'après Coupe du monde. Christian Fassnacht est l'heureux élu.

Agé de 25 ans, le demi des Young Boys figure dans la liste des vingt-trois sélectionnés pour les deux prochaines rencontres de l'équipe de Suisse dans la nouvelle Ligue des Nations, le vendredi 12 octobre à Bruxelles contre la Belgique et le 15 octobre à Reykjavik devant l'Islande. Titulaire mardi dernier contre la Juventus en Ligue des Champions, l'ancien joueur de Winterthour et de Thoune est suivi depuis longtemps par Vladimir Petkovic. "Le temps est venu d'apprendre vraiment à le connaître", souligne Vladimir Petkovic dans un communiqué de l'Association Suisse de Football (ASF).

Le sélectionneur devra, en revanche, composer pour ces deux rencontres avec les absences de Mbabu, de Johan Djourou et d'Admir Mehmedi, qui sont tous les trois blessés. Vladimir Petkovic s'est, par ailleurs, privé des services de Stephan Lichtsteiner. Lors du dernier rassemblement déjà, le sélectionneur avait précisé à son capitaine, qui n'est pas titulaire en championnat avec Arsenal, qu'il ne le sélectionnerait pas pour ces deux prochains matches.

La blessure de Mbabu et la mise à l'écart de Lichtsteiner permettent à Florian Hadergionaj de revenir en sélection, plus de seize mois après son baptême en équipe A lors du succès 1-0 en match amical devant la Biélorussie à Neuchâtel. Le Bernois de Huddersfield sera en concurrence avec Michael Lang pour tenir le flanc droit de la défense. Absent contre l'Islande et l'Angleterre le mois dernier, le nouveau joueur du Borussia Mönchengladbach retrouve lui aussi la sélection, au même titre d'ailleurs que son coéquipier Nico Elvedi et que Roman Bürki, étincelant depuis le début de la saison dans la cage du Borussia Dortmund.

Vladimir Petlovic aborde les rendez-vous de Bruxelles et de Reykjavik avec "la ferme intention de prendre des points pour consolider notre place dans ce groupe." Le sélectionneur ajoute que "son équipe fera tout pour imposer son jeu en Belgique face au troisième de la Coupe du monde." Une belle et noble ambition.

La sélection suisse pour les matches de Ligue des Nations du 12 octobre en Belgique et du 15 octobre en Islande. Gardiens: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Roman Bürki (Borussia Dortmund) et Yvon Mvogo (RB Leipzig). Défenseurs: Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Florent Hadergjonaj (Huddersfield Town), Timm Klose (Norwich City), Michael Lang (Borussia Mönchengladbach), François Moubandje (Toulouse), Ricardo Rodriguez (Milan) et Fabian Schär (Newcastle United). Demis et attaquants :Albian Ajeti (Bâle), Breel Embolo (Schalke 04), Christian Fassnacht (Young Boys), Edimilson Fernandes (Fiorentina), Remo Freuler (Atalanta Bergamo), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb), Haris Seferovic (Benfica), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Djibril Sow (Young Boys), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach) et Steven Zuber (Hoffenheim).

