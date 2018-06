Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 28 juin 2018 16:00 28. juin 2018 - 16:00

Christian Plüss prendra les rênes de Car Postal au plus tard le 1er janvier 2019 (archives).

Christian Plüss est le nouveau responsable de CarPostal. Le conseil d'administration de La Poste a nommé jeudi ce cadre d'Alpiq âgé de 56 ans. Il reprendra le flambeau du responsable ad intérim Thomas Baur au plus tard le 1er janvier 2019.

Cette annonce règle définitivement la succession de Daniel Landolf comme responsable CarPostal, indique La Poste dans un communiqué. Christian Plüss a occupé pendant de nombreuses années des postes de direction dans différentes entreprises suisses et internationales.

Auparavant, il a été directeur de l’Office fédéral de météorologie et de climatologie et a occupé des postes à responsabilités chez Erdgas Ostschweiz AG et auprès des CFF. En outre, il a assumé divers mandats au sein de conseils d’administration.

"La Poste se réjouit de la collaboration à venir avec Christian Plüss. Elle est convaincue que, grâce à sa grande expérience dans différents secteurs d’activité, il possède les compétences nécessaires pour mener l’entreprise avec succès vers l’avenir", déclare Urs Schwaller, président du Conseil d’administration, cité dans le communiqué.

Christian Plüss est, lui aussi, conscient des défis qui l’attendent. "Je me réjouis de prendre la direction d’une marque aussi forte avec de nombreuses parties prenantes. CarPostal est un pilier central du service public suisse auquel j’ai toujours été particulièrement attaché", dit-il.

En nommant Christian Plüss à la tête de CarPostal, le Conseil d’administration souhaite prendre un nouveau départ sans a priori à l’égard de CarPostal. Responsable par intérim depuis le 6 février, Thomas Baur a initié ces dernières semaines d’importants changements stratégiques et organisationnels chez CarPostal.

