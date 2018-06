Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

18. juin 2018 - 14:21

Un randonneur israélien de 69 ans a perdu la vie dimanche vers 16h00 à la Fenêtre d'Arpette. Il était parti avec un compagnon de Trient (VS) pour rallier Champex (VS).

L'homme a chuté dans la descente, peu après le franchissement du col qui culmine à 2665 mètres d'altitude, communique lundi la police. Il a fait une chute d'une cinquantaine de mètres sur un névé malgré les crampons dont il était équipé. Son compagnon a immédiatement alerté la police. A leur arrivée, les secours n'ont pu que constater le décès de la victime.

La vigilance est actuellement de mise en montagne, précise la police valaisanne. L'enneigement est encore important en moyenne montagne et certaines randonnées s'avèrent difficiles.

La police recommande aux randonneurs de bien préparer la course, d'informer leurs proches du parcours et des horaires prévus, de s'équiper de chaussures de randonnées bien profilées, d'emporter un appareil pour aviser les secours, de ne pas quitter les chemins balisés et de ne pas hésiter à faire demi-tour si nécessaire.

