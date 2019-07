Solange Peters, cheffe du Service d’oncologie médicale au CHUV à Lausanne, a reçu le Prix Bonnie J. Addario 2019. Cette distinction lui a été décernée par la Fondation américaine GO2 lors de la récente International Lung Cancer Conference en Californie.

Le prix récompense l’engagement constant de la Pre Peters dans la lutte contre le cancer du poumon, et en particulier ses travaux de recherche sur les biomarqueurs, l’amélioration de l’accès aux soins, ainsi que la promotion de l’avancement des femmes en oncologie, a indiqué lundi le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) dans un communiqué.

La Fondation GO2 résulte de l’alliance de deux organisations engagées dans la lutte contre le cancer du poumon aux États-Unis. La Bonnie J. Addario Lung Cancer Foundation et la Lung Cancer Alliance se sont en effet unies en avril. Au bénéfice d’une dotation de 15 millions de dollars, elles visent à offrir des services de soutien, stimuler la recherche, dynamiser la représentation des patients dans le système de santé et favoriser l’accès aux soins.

La Pre Peters préside actuellement le comité Femmes pour l’oncologie de l’ESMO (European Society of Medical Oncology), dont l’objectif est d’appuyer et encadrer les femmes afin de soutenir leurs carrières et leur permettre de devenir les dirigeants de demain. Elle est également présidente élue de l’ESMO pour 2020-21.

Neuer Inhalt Horizontal Line