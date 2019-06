L'UE a menacé jeudi la Turquie de sanctions si Ankara refuse de cesser les forages d'exploration "illégaux" réalisés au large de Chypre. Selon Ankara, les forages sont "légitimes" et conforme au droit international.

Quelques heures après l'envoi d'un deuxième navire turc au large de l'île, les dirigeants de l'UE réunis en sommet à Bruxelles ont réitéré leur condamnation des "activités illégales de forage". Ils ont aussi "déploré que la Turquie n'ait pas encore répondu à leurs appels répétés".

Plus tôt dans la semaine, les pays membres avaient demandé à la Commission européenne et au Service européen pour l'action extérieure (SEAE) de "présenter sans délai des options concernant des mesures appropriées". Jeudi, les 28 chefs d'Etat et de gouvernement ont appuyé cette requête.

"Le Conseil européen appuie l'invitation faite à la Commission et au SEAE de soumettre des options pour des mesures appropriées sans délai, y compris des mesures ciblées", ont-ils averti dans les conclusions de politique étrangère adoptées jeudi soir. "L'UE va continuer à surveiller de près les développements et se tient prête à répondre de façon appropriée et en toute solidarité avec Chypre", ajoutent-ils.

Chypre divisée

La découverte ces dernières années de gigantesques gisements gaziers en Méditerranée orientale a aiguisé l'appétit de Chypre, qui rêve de devenir à terme un acteur énergétique majeur. Mais Chypre est divisée en deux depuis l'invasion du tiers nord de l'île par l'armée turque en 1974 après un coup d'Etat visant à rattacher l'île à la Grèce.

La République de Chypre, membre de l'Union européenne, n'exerce son autorité que sur les deux tiers sud de l'île. Au nord se trouve l'autoproclamée République turque de Chypre du Nord, non reconnue par la communauté internationale.

La République de Chypre a signé ces dernières années des contrats d'exploration avec des groupes d'hydrocarbures, mais Ankara réclame la suspension de toute exploration tant qu'une solution à la division de l'île n'est pas trouvée.

