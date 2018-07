Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 2 juillet 2018 14:49 02. juillet 2018 - 14:49

Marin Cilic (no 3) n'a pas perdu son temps à Wimbledon. Le Croate n'a eu besoin que de 1h45 pour passer l'obstacle Yoshihito Nishioka (ATP 256) au 1er tour.

Le finaliste malheureux de l'édition 2017 s'est imposé 6-1 6-4 6-4 devant le gaucher japonais, présent dans le tableau final grâce à un classement protégé à la suite d'une grave blessure à un genou subie au printemps 2017. Il n'a perdu que 17 points sur son service (avec 4 double fautes, pour 21 aces), effaçant les cinq balles de break auxquelles il a dû faire face.

Sacré sur le gazon du Queen's huit jours plus tôt, Marin Cilic s'annonce comme l'un des plus sérieux rivaux de Roger Federer, qu'il pourrait retrouver au stade des demi-finales. Le vainqueur de l'US Open 2014 ne devrait pas non plus trembler au 2e tour, où il se mesurera au qualifié australien Jason Kubler (ATP 147) ou au spécialiste argentin de la terre battue Guido Pella (ATP 82).

A noter que Marin Cilic ne fut pas le premier homme à valider son ticket pour le 2e tour. Cet honneur est revenu au demi-finaliste 2017 Sam Querrey (no 11), vainqueur 6-2 6-4 6-3 en 1h30' de l'Australien Jordan Thompson (ATP 101).

