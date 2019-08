Après Wawrinka, Federer! Andrey Rublev, 70e joueur mondial, s'est offert le Bâlois dès son premier duel face au Maître, jeudi en 8e de finale du Masters 1000 de Cincinnati.

Un succès 6-3 6-4 qui ne souffre du reste aucune discussion.

Un tennis rock and roll, une allure grunge et le feu, dans les yeux et le bras droit: Andrey Rublev a créé la sensation dans l'Ohio, où Roger Federer (ATP 3) a déjà triomphé sept fois, mais plus depuis 2015. Tant et si bien que le Russe a dominé la partie de bout en bout, s'imposant clairement comme le patron du Center Court.

Rublev, qui avait sorti Stan Wawrinka la veille (6-4 6-4), a donné le ton dès les premiers échanges. Le récent finaliste de Hambourg s'est même offert le luxe de ravir les deux premiers jeux de service du Bâlois, perdant le sien une fois dans l'intervalle. Mais plus jamais le Russe de 21 ans, qui n'avait pas un an lorsque Federer passait professionnel, n'a lâché son os, le regard électrique, presque halluciné.

Andrey Rublev semble véritablement tenir la forme de sa vie en cet été 2019, lui qui s'offre ainsi son deuxième top 5 mondial en un mois (il avait battu Dominic Thiem à Hambourg). Il a à plusieurs reprises menacé Federer dans la seconde manche, trouvant finalement la solution pour breaker et mener 4-3. Fin du match!

Andrey Rublev disputera donc à Cincinnati un quart de finale qui promet d'être très suivi, notamment dans sa Mère Patrie, face à son compatriote Daniil Medvedev (ATP 8).

Il y a de quoi s'inquiéter au sujet de Roger Federer, qui débarquera donc à l'US Open fin août avec une seule victoire dans son escarcelle lors de la tournée américaine précédant le dernier Grand Chelem de l'année (au 1er tour face à Juan Ignacio Londero). Le Bâlois n'avait plus connu un si faible bilan depuis 2008, année où il avait pu se refaire un moral aux JO de Pékin.

