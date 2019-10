Cinq nouvelles espèces d'amphipodes ont été découvertes en Suisse. Ces petits crustacés d'eau douce typiques des grottes d'Europe ont une fonction centrale dans les écosystèmes aquatiques.

Les amphipodes sont d’importants destructeurs des déchets organiques, feuilles et autres, qui se déposent dans les eaux. Ils constituent aussi une importante source de nourriture pour les poissons et autres organismes. Enfin, ce sont des indicateurs importants en surveillance environnementale et en écotoxicologie.

Dans le cadre du projet amphipod.ch, l'équipe de Florian Altermatt, à l'Université de Zurich (UZH) et à l'Institut de recherche sur l'eau Eawag, a mené des recherches de terrain dans la grotte du Hölloch (SZ) ainsi que dans l'Oberland bernois et le nord-ouest de la Suisse.

Ces petits crustacés de quelques centimètres se trouvent dans les lacs, les cours d'eau et l'eau souterraine. Les chercheurs se sont concentrés sur des espèces plus difficiles à repérer car vivant dans des grottes. Ils ont eu recours pour ce faire à des spéléologues, a indiqué l'UZH dans un communiqué.

Suite à des annonces passées par les scientifiques dans différents médias, plusieurs spéléologues se sont mis en chasse. Parmi les échantillons qu'ils ont fournis, une bonne partie provenait du Hölloch, le deuxième plus grand complexe de grottes en Europe.

Trois des nouvelles espèces décrites y ont été trouvées: Niphargus styx, Niphargus murimali et Niphargus muotae, qui doit son nom au Muotatal schwyzois. Les deux autres espèces ont été découvertes dans des échantillons d'eau souterraine.

Quatre de ces cinq espèces ne se trouvent qu'en Suisse. Ces résultats ont été publiés dans un livre co-signé par le Pr Altermatt et ses collègues.

Neuer Inhalt Horizontal Line