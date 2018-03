Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 4 mars 2018 07:45 04. mars 2018 - 07:45

Les matches à 5 points ne sont pas l'apanage du seul Roman Josi cette semaine en NHL. Steven Stamkos a connu ce bonheur lors du succès 7-6 de Tampa Bay face à Philadelphia.

Le Canadien de 27 ans a marqué deux buts, ses 26e et 27e, et a délivré trois assists, ses 48e, 49e et 50e, pour offrir une 45e victoire à la meilleure équipe de la Ligue.

Le Lightning a dû combler à deux reprises un déficit de deux buts, à 3-1 et à 5-3, avant de remporter le shootout grâce à des réussites de Brayden Point et de... Steven Stamkos.

