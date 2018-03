Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

La chute continue pour le FC Sion, battu 1-0 à Lugano lors de la 21e journée de Super League. Les Valaisans ont concédé leur cinquième revers consécutif. Gerndt a marqué dès la 14e.

Le changement d'entraîneur n'a donc pas provoqué le choc psychologique recherché par Christian Constantin. L'équipe désormais sous la houlette de Maurizio Jacobacci a fourni une nouvelle prestation très décevante, notamment en première période.

Les joueurs ont paru souvent amorphes et peu concernés. Il y a eu un certain mieux après le thé, mais cela n'a débouché sur rien de concret. Sion reste ainsi à six points de la barre, et l'écart pourrait encore augmenter au terme des matches dominicaux.

Illusoire

Les Valaisans n'ont pas réussi à se créer la moindre occasion nette de marquer. Dans ces conditions, il est illusoire de gagner une rencontre.

Lugano a mérité son succès en se montrant plus percutant et plus cohérent dans ses manoeuvres. Déjà unique buteur contre Bâle, le Suédois Gerndt a posé de nombreux problèmes à la défense sédunoise. Il a marqué de belle manière à la 14e, et n'est pas passé loin d'un triplé puisque deux de ses tirs ont fini sur la barre de Fickentscher (48e/54e). Gerndt a dû ensuite sortir après avoir reçu un coup.

Les Tessinois ont désormais 11 points de plus que Sion. Le maintien est donc en bonne voie pour eux. Ils peuvent même maintenant regarder plutôt vers les places européennes.

Bâle se reprend

Après sa défaite contre Lugano lors de la reprise la semaine dernière, Bâle a rectifié le tir en allant gagner 2-0 à Thoune. Les buts rhénans ont été marqués par Oberlin (42e) et Bua (91e).

Les visiteurs ont été assez dangereux en première mi-temps, mais ont dû attendre presque jusqu'au repos pour prendre l'avantage, grâce à un centre parfait de Lang pour Oberlin. Ensuite, Bâle a géré et a connu quelques alertes, notamment un essai de Karlen bien sauvé par Vaclik (69e). Le deuxième but est arrivé sur un contre dans les arrêts de jeu, Elyounoussi parvenant à servir Bua.

Cette victoire permet au FCB de revenir à deux points des Young Boys, qui se déplaceront dimanche à Lausanne. Elle était importante avant d'accueillir l'épouvantail Manchester City mardi en Ligue des champions. Dans l'optique de ce match, Raphaël Wicky a déploré la sortie sur blessure de Balanta. Cela a donné l'occasion à Leo Lacroix de faire ses débuts avec les champions de Suisse.

