Ce contenu a été publié le 20 juin 2018 07:38 20. juin 2018 - 07:38

Les nouvelles usines chinoises de Clariant produiront des additifs spéciaux tels que AddWorks et Ceridust qui sont notamment utilisés dans les revêtements, les plastiques et le secteur des encres et teintures (archives).

Clariant a inauguré deux nouveaux sites de production d'additifs à Zhenjiang, en Chine. Ces usines permettront au groupe chimique bâlois d'offrir à ses clients des produits mieux adaptés à leurs besoins et de réduire la durée de la production.

L'achèvement de ce projet met fin aux investissements à hauteur de plusieurs millions annoncés en 2017, a précisé mardi le groupe établi à Muttenz (BL). Les usines produiront des additifs spéciaux tels que AddWorks et Ceridust qui sont notamment utilisés dans les revêtements, les plastiques et le secteur des encres et teintures. La Chine représente un des marchés les plus importants de Clariant.

