Clariant réduit sa participation dans Stahl à 14,8%

Clariant avait acquis en 2014 une participation non négligeable dans le capital de son homologue néerlandais, en échange notamment de ses activités de traitement du cuir. (archive)

Le chimiste Clariant annonce la réduction de sa participation dans le groupe néerlandais Stahl, passant de 19,7% à 14,8%. Clariant restera un investisseur financier, a fait savoir le groupe de Muttenz dans un communiqué jeudi.

Stahl est un fabricant de produits chimiques, de colorants et de revêtements de haute qualité pour le cuir et d'autres applications et emploie environ 2000 personnes.

En 2014, Clariant a vendu son activité Leather Services au groupe néerlandais pour une contrepartie en espèces et une participation de 24% dans la société.

