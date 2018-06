Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) pointe au 7e rang du classement mondial des hautes écoles "QS World University Ranking 2019", en progression de trois places. L'EPF de Lausanne en revanche chute de la 12e à la 22e place.

L'EPFZ est ainsi la meilleure haute école d'Europe continentale, a indiqué Quacquarelli Symonds (QS) mercredi dans un communiqué. La première place est trustée pour la septième année consécutive par le Massachusetts Institute of Technology.

Le podium exclusivement états-unien est complété comme l'an dernier par les universités de Stanford et Harvard. Au 4e rang, inchangé également, pointe le California Institute of Technology (Caltech), tandis que côté britannique, l'Université d'Oxford devance cette année son éternelle rivale de Cambridge pour la 5e place.

Septième, l'EPFZ obtient un score total de 95,3/100 et atteint un des 50 meilleurs scores au monde sur cinq des six indicateurs utilisés par QS pour réaliser ces classements, selon le communiqué. Elle a notamment amélioré sa performance en matière de recherche et de proportion professeurs/étudiants.

Neuf institutions suisses figurent dans ce hit-parade. Pour la première fois depuis 2012, l'EPFL est évincée du top 20. Ce score plongeant est dû principalement à une forte baisse de son score dans l'indicateur "Réputation auprès des employeurs", selon QS.

En revanche, l’EPFL reste une des meilleures institutions de recherche, atteignant la 14e position dans l'indicateur "Citations par Universités". Elle est aussi une des universités les plus internationales avec un score de 100/100 pour l'indicateur "Ratio Etudiants Internationaux et Ratio Professeurs Internationaux".

L'Université de Zurich arrive au 78e rang (73e l'an dernier), celle de Genève au 108e (98e); Berne est 139e (167e), Lausanne 149e (146e), Bâle 160e (149e), St-Gall 375e (372e) et Fribourg dans le groupe 601-650e (501-550e).

Ces "1000 meilleures universités du monde" proviennent de 85 pays. QS établit ce classement depuis 2004.

