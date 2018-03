Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 17 février 2018 12:24 17. février 2018 - 12:24

La Suisse s'alignera avec Jonas Baumann, Dario Cologna, Toni Livers et Roman Furger sur le relais 4 x 10 km des JO de Pyeongchang, ce dimanche.

Ce sera la 3e course pour Cologna, avant, encore, le sprint par équipes mercredi et le 50 km, samedi.

Le triple champion olympique du 15 km paraît légèrement plus à son avantage en style libre. C'est pourtant un tronçon en style classique qu'il effectuera dimanche. D'une part, la Suisse manque de bons spécialistes en classique. D'autre part, le 50 km final se déroulera également dans ce dernier style, et le relais pourrait donc constituer une bonne répétition générale pour la "loco du Val Müstair". "Je me réjouis des courses par équipes", a en tout cas déclaré le Grison.

Furger a assuré sa place dans le quatuor grâce à sa belle 12e place dans le 15 km, vendredi. L'Uranais part aussi en pole position pour épauler Cologna dans le sprint par équipes de mercredi. Il reste cependant encore en concurrence avec Jovian Hediger. Swiss Ski n'avait pas encore annoncé sa décision samedi soir.

