Les meilleurs fondeurs suisses ont imposé leur loi lors de la 51e édition du Marathon de l'Engadine.

Dario Cologna s'est imposée pour la quatrième fois sur "sa" neige après 2007, 2010 et 2017. Nathalie von Siebenthal a quant à elle triomphé pour ses débuts dans cette épreuve.

L'impasse sur le 50 km d'Oslo/Holmenkollen, qui s'est il est vrai disputé en style classique samedi, a donc payé pour Dario Cologna. Le Grison a réalisé dimanche un nouveau record du parcours entre Maloja et S-chanf, en 1h22'22''9. Il a pris le meilleur au sprint sur le Français Jean-Marc Gaillard et le Norvégien Anders Glöersen, respectivement 2e et 3e.

"Je m'attendais à une course rapide", a souligné le quadruple champion olympique, qui s'est offert un beau cadeau à la veille de son 33e anniversaire. "Et je savais que mes chances de victoire seraient grandes si je pouvais aborder la dernière ligne droite en tête", a poursuivi Dario Cologna, qui a réglé au sprint un groupe comprenant sept coureurs.

En lice pour la première fois dans cette épreuve, Nathalie von Siebenthal a forcé plus rapidement la décision dimanche. La Bernoise de 25 ans, qui hésite à poursuivre sa carrière, a triomphé en solitaire en 1h30'41''1. Elle a devancé de près d'une minute sa dauphine norvégienne Astrid Oyre Slind. "C'était vraiment difficile de m'échapper et de me retrouver aussi longtemps seule", a-t-elle lâché.

