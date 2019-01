Cologna loin derrière

Les Norvégiens Johannes Hoesflot Klaebo et Ingvild Flugstad Östberg ont dominé la 6e étape du Tour de ski à Val di Fiemme samedi et sont en pôle pour remporter l'épreuve dimanche.

24e de la mass-start, Dario Cologna, qui a chuté, finit loin.

Les leaders ont répondu présents dans le Trentin et ont tout pour s'imposer pour la première fois sur le Tour de ski dimanche. La dernière étape, une poursuite de 9 km qui aura pour cadre la terrible montée de l'Alpe Cermis, fera office de juge de paix, même si tant Klaebo que Östberg ont fait en sorte de l'aborder avec sérénité.

En battant au sprint l'Italien Francesco De Fabiani, Klaebo a démontré ne rien vouloir laisser passer, lui qui a remporté quatre des six étapes déjà disputées. Il peut se réjouir, d'autant plus que son dauphin au classement Sergey Ustiugov a terminé 16e du 15 km classique, à plus de 40 secondes. Ajouté aux bonifications, le retard du Russe dépasse désormais la minute.

Pour Dario Cologna aussi, les espoirs sont déchus. Bien que revenu à moins d'une minute du podium après les étapes d'Oberstdorf, le Grison a hypothéqué toutes ses chances samedi, notamment en raison d'une chute. Peu avant la mi-course, il a en effet été pris dans une fausse trace sur un virage en descente. Dans le coup jusque-là, il a ensuite lâché peu à peu du terrain, incapable de suivre le rythme des meilleurs. A l'image de sa saison.

Östberg intraitable

Chez les dames, Ingvild Flugstad Östberg est également en posture idéale avant l'Alpe Cermis. Sur cette mass-start, la Norvégienne a fait tout l'étalage de sa maîtrise lorsqu'elle a accéléré après un peu plus de 6 kilomètres, laissant ses poursuivantes se battre entre elles.

En l'absence de Therese Johaug, leader du général de la Coupe du monde avant le début de l'épreuve, Östberg aura quoiqu'il en soit marqué de son empreinte ce Tour de ski, qui lui tend désormais les bras. Elle compte 53 secondes d'avance sur Natalia Nepryaeva, deuxième samedi.

Côté suisse, Nathalie von Siebenthal a terminé 20e de cette étape. Au classement de l'épreuve, elle pointe à la 20e place à 8'40'' avant l'épilogue de dimanche.

Neuer Inhalt Horizontal Line