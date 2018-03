Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

22 février 2018

Magnifique 3e d'une descente dominée par Lindsey Vonn, Michelle Gisin a pris une belle option pour une médaille en combiné. Mais Mikaela Shiffrin est 6e et en embuscade.

Avec son dossard un, Michelle Gisin a réalisé la manche de descente que l'on attendait d'elle. L'Obwaldienne n'a finalement été battue que par Lindsey Vonn et Ragnhild Mowinckel. L'Américaine a sorti son meilleur ski pour repousser ses adversaires à plus de 70 centièmes. Mowinckel est 2e à 0''74 et Gisin 3e à 0''77. La championne aux 81 succès en Coupe du monde avait tweeté avant son départ qu'elle avait oublié de mettre du déodorant, peut-être cela lui réussit-il mieux.

Mais en slalom, on doute de la capacité de l'Américaine à faire mieux que Michelle Gisin. Et surtout que Mikaela Shiffrin, 6e à 1''98. La championne olympique de géant aurait sans doute préféré aller un peu plus vite, mais elle peut tout à fait reprendre 1''21 en slalom sur une manche à Michelle Gisin.

L'autre atout helvétique, Wendy Holdener, a réalisé une descente dans ses cordes, mais elle accuse quand même 2''74 de retard sur Vonn et surtout 0''76 sur Shiffrin. A moins d'un run stratosphérique, la Schwytzoise ne pourra pas revenir sur sa rivale américaine. La troisième Suissesse, Denise Feierabend, pointe à 3''67. Elle aura besoin de tout donner en slalom pour espérer décrocher ne serait-ce qu'un diplôme. Pour le podium, attention à Marusa Ferk. La Slovène a réussi une très belle descente pour terminer 5e à 1''61 de Vonn.

A noter la très faible participation pour ce combiné puisque l'on ne compte que 32 filles au départ. Mais avec les abandons et les désistements, il n'y aura pas plus de 24 athlètes pour le slalom.

