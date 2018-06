Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

27 juin 2018 11:59

Tenant du titre, Roger Federer a été comme attendu classé tête de série no 1 du tournoi du Grand Chelem à Wimbledon même s'il ne figure qu'au 2e rang à l'ATP derrière Rafael Nadal.

Les organisateurs suivent en général le classement mondial pour les têtes de série, mais à Wimbledon ils se réservent le droit d'apporter des modifications pour "un tirage équilibré".

Parmi les "profiteurs" des choix des organisateurs, on retrouve Marin Cilic, vainqueur en 2016, qui passe de 5 à 3, le triple vainqueur Novak Djokovic (de 17 à 12) et avant tout Milos Raonic, finaliste à Wimbledon il y a deux ans et dernièrement à Stuttgart contre Federer (de 32 à 13). Dernier vainqueur à Wimbledon, le Bâlois ouvrira le tournoi lundi prochain.

Parmi les 32 meilleurs du classement mondial, seul le Tchèque Tomas Berdych est absent à Wimbledon en raison de problèmes de dos.

Serena Williams tête de série

L'Américaine Serena Williams sera tête de série no 25 un mois après la polémique à Roland-Garros où les organisateurs ne lui avaient pas octroyé ce statut.

De retour de grossesse, Serena Williams n'occupe que la 183e place mondiale et ne peut donc théoriquement prétendre à être tête de série. Elle s'est malgré tout vue accorder ce statut privilégié par les organisateurs. Ceux-ci suivent en général le classement mondial pour les têtes de série, mais à Wimbledon ils se réservent le droit d'apporter des modifications pour "un tirage équilibré".

