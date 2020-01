Corrigés des variations saisonnières, les chiffres d'affaires se sont tassés de 0,5% sur un mois, aussi bien en termes nominaux que réels. Denrées alimentaires, boissons et tabac ont vu leur contribution d'étioler de 1,3% (nominal) ou 1,7% (réel) (archives).

Les chiffres d'affaires dans le commerce de détail en termes nominaux - apurés des effets calendaires - se sont érodés de 0,4% en décembre par rapport à la même période un an plus tôt. En termes "réels", soit compte tenu de l'inflation, ils ont toutefois crû de 0,1%,.

Hors stations-services, les recettes du commerce de détail ont progressé de 0,2% en termes nominaux, malgré un tassement de 0,6% dans la subdivision denrées alimentaires, boissons et tabac et grâce à un rebond de 0,8% dans le segment non alimentaire, selon un calcul provisoire de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publié vendredi..

Corrigés des variations saisonnières, les chiffres d'affaires se sont tassés de 0,5% sur un mois, aussi bien en termes nominaux que réels. Denrées alimentaires, boissons et tabac ont vu leur contribution d'étioler de 1,3% (nominal) ou 1,7% (réel), tandis que le segment non alimentaire a égaré 0,1% (nominal) ou 0,2% (réel).

Neuer Inhalt Horizontal Line