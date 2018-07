Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

10 juillet 2018

Depuis cinq ans, procap et le Montreux Jazz Festival proposent un concert gratuit traduit en langue des signes. Samedi soir, c'est le groupe de folk-rock la Gâpette qui se produira avec deux interprètes à Montreux (archives).

La Gâpette, groupe de folk-rock, se produira sur la scène du Music in the Park. "Une façon concrète de montrer l'importance du partage de la culture entre valides et personnes avec handicap", écrit l'association procap, partenaire du projet depuis 2014.

Si ce concert traduit veut permettre aux personnes sourdes et malentendantes d'avoir un meilleur accès à la musique, il vise aussi à sensibiliser le public entendant à l'inclusion culturelle. "Car assister à un concert traduit, c'est une écoute et une émotion très particulières".

Importante préparation

Concrètement, deux interprètes en langue des signes seront sur la scène. Elles traduiront certes les paroles mais devront également restituer l'atmosphère qui se dégage des chansons. Un important travail de préparation d'environ dix heures par titre. Précision, sens de l'adaptation, expression du visage, de multiples éléments sont à prendre en compte pour que l'exercice soit réussi.

Outre ce concert, procap souligne qu'une soirée LaVIVA se tient toujours à Montreux ce mercredi au bar El Mundo. Ces soirées visent à offrir aux personnes avec et sans handicap l'occasion de danser et d'échanger.

