Ce contenu a été publié le 19 mai 2010 04:13 19. mai 2010 - 04:13

Cannes - La chanteuse Patti Smith a été l'invitée surprise d'un dîner en l'honneur de Vanessa Paradis organisé mardi soir à Cannes. Venue avec son compagnon l'acteur américain Johnny Depp, Vanessa Paradis, égérie de Chanel, a retrouvé sur place le couturier Karl Lagerfeld.

Ce dîner sélect a réuni une centaine de convives à deux pas du Palais des Festivals. Accompagnée d'un guitariste, Patti Smith a interprété ses principaux tubes, repris en coeur par Vanessa Paradis et ses invités dont le président du jury du Festival de Cannes, le cinéaste Tim Burton, mais aussi les jurés Kate Beckinsale, Emmanuel Carrère et Benicio del Toro.

A la dernière note de "Because the Night", Vanessa Paradis s'est jetée aux pieds de son idole pour la remercier. Les acteurs Vincent Cassel, Pascal Greggory, Gaspar Ulliel et Edgar Ramirez, les cinéastes Olivier Dahan et Olivier Assayas les actrices Emmanuelle Béart et Dominique Blanc comptaient parmi les invités.

