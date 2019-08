Le Tribunal de district de Zurich a condamné lundi une femme de 31 ans à une peine privative de liberté de deux ans fermes pour avoir poussé une retraitée au sol à un arrêt de bus zurichois en mai 2018. Agée de 79 ans, la victime était morte trois jours plus tard.

Un traitement en clinique psychiatrique a aussi été ordonné. La cour a suivi le Ministère public. La défense plaidait l'acquittement. Le jugement n'est pas encore entré en force.

La jeune femme, qui souffre de schizophrénie paranoïde, a été reconnue coupable de tentative de lésion corporelle grave. Le lien de causalité entre la chute de la retraitée et son décès n'a pas pu être établi. La responsabilité pénale de l'agresseuse est en outre amoindrie du fait de sa maladie.

Coup violent

Les faits remontent au 23 mai 2018. Les deux femmes se trouvaient à un arrêt de bus du quartier d'Affoltern, dans le nord de Zurich. Selon l'acte d'accusation, la trentenaire a porté un coup violent à son aînée.

Celle-ci a heurté le sol avec sa tête et ses genoux et a été blessée à la bouche, au menton et aux genoux. Elle est ensuite décédée d'une hémorragie interne due à une déchirure du tissu de l'aorte.

Plus d'une année déjà purgée

L'accusée a déjà effectué plus d'une année de détention pour des motifs de sûreté. Elle n'a pas souhaité s'exprimer durant l'audience.

