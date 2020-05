Interpol a lancé l'alerte jeudi sur un nouveau mode opératoire des trafiquants: ils utilisent des services de livraison à domicile de pizza et autres denrées pour transporter drogue ou armes dans les pays soumis au confinement.

Début avril, la police espagnole a interpellé à Alicante et Valence sept personnes habillées en livreurs à domicile qui livraient en fait de la cocaïne et de la marijuana à vélo, en moto ou en voiture, relève l'organisation de coopération policière internationale dans un communiqué.

Certaines drogues étaient cachées dans de faux sacs à dos de livraison à domicile, ajoute Interpol qui a alerté ses 194 pays membres au sujet de ce nouveau mode opératoire.

Les mêmes procédés ont été identifiés par la police en Irlande, Malaisie, Espagne et Royaume-Uni avec de faux livreurs à domicile transportant cocaïne, marijuana, kétamine et ecstasy. En Irlande, par exemple, la police a retrouvé huit kilos de cocaïne et deux armes dissimulées dans des cartons à pizza.

"Les criminels continuent de s'adapter à un monde bouleversé par la pandémie de Covid-19", souligne le directeur des services de police d'Interpol, Stephen Kavanagh, en insistant sur l'importance d'alerter les forces de l'ordre du monde entier sur ces nouveaux circuits de trafic.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram