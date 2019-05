Pas de candidats? Deux candidats? La situation est devenue encore plus confuse dimanche en Algérie autour de la présidentielle prévue le 4 juillet, un scrutin catégoriquement rejeté par le mouvement de contestation et dont la tenue apparaît plus incertaine.

A l'expiration du délai légal samedi à minuit, le Conseil Constitutionnel a annoncé dans un communiqué avoir enregistré le dépôt de deux dossiers auprès de son secrétariat général: ceux de Abdelhakim Hamadi et Hamid Touahri.

Mais les candidatures de ces deux inconnus ont de maigres chances d'être validées car elles vont se heurter aux conditions rédhibitoires fixées par la loi, notamment celle liée à l'obligation d'obtenir 60'000 parrainages d'électeurs ou 600 signatures d'élus. Selon la presse, Abdelhakim Hamadi avait déjà déposé sa candidature pour l'élection du 18 avril, finalement annulée.

Le Conseil a 10 jours pour statuer sur la validité des deux candidatures, selon la loi électorale.

Manifs monstres

Avant l'annonce du Conseil constitutionnel, la radio publique avait indiqué que le pays vivait une "situation inédite" et qu'aucun dossier de candidature n'avait été déposé. Selon elle, le seul candidat également cité par d'autres médias, un militaire à la retraite, Benzahia Lakhdar, un ex-militant du Front de libération national (FLN), le parti du président déchu Abdelaziz Bouteflika, s'était rétracté au moment de déposer son dossier.

Le site d'informations TSA affirme qu'aucun candidat n'est parvenu à réunir le nombre de signatures nécessaires. "Il est fort probable que le pouvoir annonce, bientôt, le report de cette joute à une date ultérieure", écrit le quotidien francophone El Watan sur son site internet, en allusion à la présidentielle.

L'Algérie est secouée depuis le 22 février par des manifestations massives qui avaient été déclenchées par la volonté de M. Bouteflika de briguer un cinquième mandat. Celui-ci a démissionné le 2 avril sous la pression de la rue et de l'armée. Mais les manifestants restent mobilisés et réclament le départ de l'ensemble du "système" au pouvoir durant les deux décennies de règne d'Abdelaziz Bouteflika.

