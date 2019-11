Le Conseil d'Etat vaudois a décidé d'augmenter de cinq à vingt jours le congé paternité pour les collaborateurs de l'Etat de Vaud. Il a transmis un projet de loi au Grand Conseil.

Le gouvernement vaudois "considère qu'il est de sa responsabilité d'employeur de faire en sorte que chacune et chacun, femme ou homme, puisse conjuguer carrière stimulante et vie familiale épanouissante", écrit-il jeudi dans un communiqué. L'allongement du congé paternité se fera de manière progressive: 10 jours en 2020, 15 jours en 2021 et 20 jours en 2022.

Ce changement implique de modifier la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud ainsi que son règlement d'application. Le Conseil d'Etat a ainsi transmis au Grand Conseil l'exposé des motifs et le projet de loi qui permettra de rendre ces modifications effectives.

Le Conseil d'Etat se dit "convaincu qu'une politique d'égalité efficace doit certes s'attacher à réduire les inégalités salariales, mais ne saurait être complète si elle ne prend pas en compte toutes les dimensions susceptibles d'améliorer les aspirations individuelles de chacune et chacun".

Pour les autorités vaudoises, la décision de relever le congé paternité doit permettre "une implication plus grande des hommes", et par conséquent un partage "plus équitable" des tâches au sein de la famille.

L'Etat de Vaud rappelle finalement qu'il milite depuis plusieurs années pour permettre à ses collaborateurs de concilier carrière et vie familiale grâce à différents outils, comme le télétravail, le temps partiel et les horaires variables.

Neuer Inhalt Horizontal Line